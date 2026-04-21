誰施壓“川伯給推”下架？吳子嘉暗指蘇貞昌

國民黨新北市長參選人李四川20日赴惠光導盲犬學校參訪。（李四川競辦提供資料照） 中評社台北4月21日電／新北市長選情持續升溫，中國國民黨參選人李四川競選團隊推出“川伯給推”系列影片，卻爆出下架風波。民進黨參選人蘇巧慧回應“完全不知情”。李四川則強調，選舉本來就是君子之爭，若真有競爭，“對著我來就好”。到底是誰施壓？媒體人吳子嘉認為，背後黑手應該是比蘇巧慧更“大咖”的人物。



新北市不動產仲介經紀商業同業公會14日晚間辦春酒，當晚蘇巧慧、李四川先後到場，公會榮譽理事長林正雄稱讚李四川處理過許多好政策。李四川團隊將當天影片剪輯成短影音，成為李四川在社群平台推出的“川伯給推”第一集。沒想到17日上線後，當天晚間突然遭移除，據悉是因為林正雄遭受“外來壓力”，李四川為了不讓老友難做人，團隊晚間火速刪片



吳子嘉20日《董事長開講》指出，有能力施壓林正雄，迫使林收回肯定李四川的發言，一定是大人物。他推測，蘇巧慧及蘇系“立委”不會去做這件事，合理懷疑是最近與他有官司糾紛、且法院判處其8個月徒刑的某政治人物。網友則紛紛留言指稱，此人是為蘇巧慧父親、前“行政院長”蘇貞昌。



吳子嘉認為，李四川是重量級政治人物，更何況林正雄是在公開場合發言，現今民主社會竟還搞施壓這套，逼得李四川脫口而出“對著我來就好”。吳子嘉痛批幕後黑手太囂張，是“混蛋的競爭者”，並建議李四川應硬起來，直接公布施壓者身分。



吳子嘉2022年時指控前“行政院長”蘇貞昌、前“衛福部長”陳時中透過BNT疫苗採購貪污1億美元。蘇、陳提出妨害名譽告訴，一審吳子嘉被判處有期徒刑8月、得易科罰金，吳子嘉不服上訴，二審高等法院判定駁回定讞。



