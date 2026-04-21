施壓？卓榮泰：未指示對商總進行任何干預

藍委洪孟楷。（中評社 張嘉文攝） 卓榮泰（左）與邱垂正。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月21日電（記者 張嘉文）商業總會昨邀集七大公協會產業，呼籲政府對有利產業與民生的兩岸政策“該開就開、該放就放”，卻傳出有政府部門事前致電關切甚至施壓，引發關注。“行政院長”卓榮泰今日在“立法院”表示，政府與工商團體一向保持良好互動，至於商總是否受到大陸方面施壓，“我不知道”，“行政院”也未指示部會對商總進行任何干預。



洪孟楷再追問，是否有政府部會曾致電商總，要求不要召開該場記者會？卓榮泰說，“行政院”並未要求任何部會處理相關事務，但各部會若基於一般業務往來與團體接觸，不應該被解釋為施壓。



“行政院長”卓榮泰今天率領部會官員前往“立法院”，報告政府總預算案編製經過並備質詢。



中國國民黨“立委”洪孟楷質詢時針對商總昨天的記者會表示，媒體報導一方面稱商總遭大陸施壓，被迫表態；另一方面則有商總理事長許舒博對外表示，“政府不要扣帽子”，甚至質疑“以政逼商”。



洪孟楷問卓榮泰，是否有掌握商總遭滲透或被大陸施壓的具體證據，因為此事若屬實恐涉及“國安”問題。



卓榮泰對此回應說，政府與七大工商團體長期維持良好關係，在重要政策推動時亦常獲業界支持。至於商總召開記者會的決策，除其內部討論外，是否受到大陸施壓，“商總會知道，我並不知道”。

