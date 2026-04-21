張善政挺桃園觀光工廠　攜手做公益助弱勢童

桃園市長張善政21日出席“手信霧隱城”觀光工廠。（中評社 盧誠輝攝） 桃園市長張善政發送愛心福袋給弱勢童。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月21日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政21日出席公益活動力挺桃園在地的“手信霧隱城”觀光工廠。張強調，手信霧隱城一直以來都是桃園市非常有特色的觀光工廠，且已連續2年跟桃園市政府合作攜手做公益，把活動期間的銅鑼燒商品銷售收益5%捐助給桃園市的弱勢兒童，讓他感覺相當有意義。



手信霧隱城21日舉辦開幕五周年公益活動，包括張善政、藍委呂玉玲、國民黨籍桃園市議員徐玉樹、民進黨籍桃園市議員張肇良和黃崇真、無黨籍桃園市議員劉熒隆、桃園市政府社會局長陳寶民、農業局長陳冠義、溫錦儀董事長溫錦儀、總經理陳世洋和總經理特助陳麒文等人都到場出席。



張善政表示，手信霧隱城一直以來都是桃園市非常有特色的觀光工廠，而且更重要的是，手信霧隱城從去年開始就跟桃園市政府一起合作攜手做公益，連續2年讓桃園市500位弱勢家庭的小朋友能一起到觀光工廠來享受銅鑼燒的美味。



張善政指出，手信霧隱城以實際行動展現企業回饋社會的責任與承諾，並把活動期間全系列銅鑼燒商品銷售收益的5%捐贈至“桃園市政府社會救助金專戶”，還同步提供5000份“小學生書包銅鑼燒禮盒”給偏鄉孩童，期望透過資源挹注，協助弱勢族群獲得實質的支持。



手信霧隱城第二代陳麒文表示，他要特別感謝張善政市長對觀光工廠的支持，讓手信霧隱城能夠持續把愛心延續下去，並擴大它的影響力，未來也希望能有越來越多的人一起加入公益的行列，一起把愛傳到更廣更遠的地方。