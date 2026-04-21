環團批台積電用光高雄電　應負綠電責任

環保團體21日在“環境部”門口召開記者會。（中評社 張穎齊攝） 環保團體批評台積電高雄設廠將用光高雄的電，要求台積電負起更積極的綠電責任。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月21日電（記者 張穎齊）“環境部”21日舉行“南部科學園區楠梓園區開發計劃”第二階段環評範疇界定會議前，環保團體於“環境部”門口開記者會，批評台積電高雄設廠將大幅推升用電需求，用光高雄的電，要求台積電負起更積極的綠電責任。現場約10餘人到場聲援，並有數名警方在場維安，過程平和。



地球公民基金會、主婦聯盟、環境權保障基金會21日在“環境部”大門前舉行“台積電用光高雄的電，有責任促成更多綠電”記者會。現場由地球公民基金會媒體行銷部主任鄧宇佑主持，與會者有主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室主任陳婉娥、環境權保障基金會主任湯琳翔、氣候對策協會議題溝通經理李其丰及地球公民基金會副執行長黃靖庭等。現場還布置象徵台積電是用電大戶、影響環境的大型道具。



鄧宇佑指出，台積電楠梓園區規劃5座2奈米廠，預估年用電量約112億度，幾乎等同高雄市2025年全年住宅與商業用電規模。若再加上未來沙崙科學園區，整體用電量幾乎等於高雄一整年的用電，顯示開發案對電力系統衝擊極大。環團要求此案環評應納入明確淨零路徑、空污減量與監測機制及生態公園等在地承諾，確保產業發展與環境保護並行。



鄧宇佑呼籲，政府與企業應正視高耗能產業對能源與環境的衝擊，在推動半導體發展同時，落實綠電轉型與永續責任，避免將環境成本轉嫁社會。



陳婉娥表示，高雄近年大力發展半導體產業，能源需求急速攀升，但再生能源推動仍不足，城市的電應該自己發，不能過度依賴外部供電與火力發電，呼籲市府強化在地綠能政策與配套。

