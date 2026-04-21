環團諷：綠返核電曠日費時　燃煤燒好燒滿

環境權保障基金會主任湯琳翔（左）。（中評社 張穎齊攝） 環團舉行“台積電用光高雄的電 有責任促成更多綠電”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月21日電（記者 張穎齊）針對民進黨能源政策轉彎，將計劃重啟核電，環境權保障基金會主任湯琳翔21日表示，核電重啟不僅曠日費時，短期內難以補足用電缺口，若過度依賴核能，反而可能削弱再生能源發展動能，導致台灣能源轉型方向出現偏差，且燃煤發電依舊燒好燒滿。



地球公民基金會、主婦聯盟、環境權保障基金會21日在“環境部”大門前舉行“台積電用光高雄的電 有責任促成更多綠電”記者會，與會者有地球公民基金會媒體行銷部主任鄧宇佑、主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室主任陳婉娥、環境權保障基金會主任湯琳翔、氣候對策協會議題溝通經理李其丰，以及地球公民基金會副執行長黃靖庭等。



環境權保障基金會主任湯琳翔指出，近期社會再度出現重啟核電的討論，但核電重啟曠日費時，以核三廠為例，發電量約2GW（200萬瓩），仍難以支撐台積電楠梓與沙崙廠預估約3.5GW（350萬瓩）的用電需求，在現實情境下，仍須依賴高雄興達電廠，燃煤燒好燒滿，來支撐電力。



湯琳翔表示，台積電作為用電大戶，佔全台用電約1成，理應承擔更多綠電責任，雖然台積電是台灣購買綠電最多的企業，但其購買量與新增用電量相比仍是杯水車薪，難以彌補龐大的電力需求缺口。

