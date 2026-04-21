墾丁觀光陷寒冬　余松華：所有旅客都應開放

屏東縣民宿協會理事長余松華。（中評社 資料照） 中評社屏東4月22日電（記者 蔣繼平）台灣商業總會偕業界提出六大訴求，籲台官方正面接球大陸10項惠台。屏東縣民宿協會理事長余松華向中評社表示，近年台灣旅遊市場景氣不好，墾丁觀光人次也變少，大家都很努力經營，也盼所有的旅客應該都開放，因為旅遊不分政治。



大陸公布10項惠台措施後遭台灣官方冷回應。商總理事長許舒博20日率旅行、旅館、食品、糕餅、遊覽車、蔬果輸出等產業代表呼籲“賴政府”開放陸客來台，可直接促進觀光業發展，並喊話政府不要站在產業及人民對立面，應以整體利益為依歸。



墾丁位於民進黨執政的屏東縣，是南台灣知名度假勝地。但觀光人次年年下滑，根據台“觀光署”統計，2025年墾丁旅遊人次僅剩213.9萬，創歷史新低。墾丁位於恆春半島，屏東縣共有將近1400家民宿，主要集中在恆春半島。



余松華在恆春經營貝拉司漫民宿。他表示，所有的旅客應該都開放，因為旅遊不分政治，當然，台灣旅遊市場是歡迎世界各地，包含兩岸的遊客。對於是否有機會看到開放，他認為就看後續怎麼談，目前都是新聞議題的效果，不知道會如何發展。



墾丁旅遊人次低，景氣現況如何？余松華表示，前幾年的台灣旅遊市場確實都不好，墾丁遊客變少，不過今年歐美旅客卻反而變多，也有發現歐美的旅客在墾丁Long stay，一次就住一個禮拜，再換不同城市，來一次台灣大概停留22天左右。



余松華表示，今年的歐美遊客與過去的背包客不同，屬於比較中階的旅客，會住背包客旅館、也會住民宿、甚至飯店都有，如果是家庭客的話，住飯店的機率會比較高。