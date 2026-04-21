柯P辣椒水案遭綠批帶風向　白營低調喊尊重

民眾黨團總召陳清龍接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月21日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨創黨主席柯文哲日前陪同掃街，卻遭辣椒水波及，民眾黨初始認為是遭不明人士攻擊，後調查是警方試用辣椒水。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄批評，民眾黨刻意製造被迫害形象，馬上就想要賴清德負責。民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍21日低調回應，過程中沒辦法掌握狀況，所以有不同看法，如今真相大白，就彼此尊重。



柯文哲17日陪同議員參選人在台中逢甲夜市掃街，卻遭辣椒水波及，民眾黨志工一開始稱，是2名騎機車不明人士近距離噴灑後逃逸。民眾黨主席黃國昌也跟風批評，賴清德嘴裡講團結，民進黨展現的卻是完全不一樣的作為。只是經警方調查後翻車，真相是台中市第六分局長周俊銘於執勤時朝地面試噴辣椒水，而周員遭記過懲處、調職並函送法辦。民進黨則要求黃國昌道歉。



台灣民眾黨“立法院”黨團21日下午舉辦“交通罰單制度與交通安全改善”公聽會，民眾黨團總召陳清龍、“立委”劉書彬出席。



陳清龍會前接受媒體訪問表示，尊重“警政署”與台中市政府對周俊銘的裁處。案子發生後，因情況沒辦法掌握，因此各方有不同意見、不同揣測，如今真相大白，就彼此尊重各自在未釐清前的看法。