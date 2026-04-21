台軍方揭軍購案　7類商購委製案細節

“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例執行規劃”專案報告。（照片：台軍方提供） 中評社台北4月21日電／“立法院”“外交及國防委員會”20日舉行秘密會議，邀台“國防部長”顧立雄報告軍購特別條例執行規劃。軍方今天公開機密專報書面報告無涉密內容，揭露強弓飛彈、自殺無人艇、機動阻絕器材、軍備產能新擴建等透過特別預算所委製、商購案項的細節。



顧立雄昨天赴“立法院”“外交及國防委員會”對朝野“立委”進行機密專報，會後受訪表示將會公開可以予以揭露的部分。“國防部”今天公開昨天“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例執行規劃”專案報告書面資料內容，部分涉密內容以塗黑處理。



台“國防部”報告指出，軍購特別預算將透過軍購、商購及委製等方式獲得裝備，規劃以8年為期，預算規模新台幣1.25兆元為上限，籌購7大類裝備、系統。



“國防部”表示，第1類精準火砲的金額約810億元，軍購M109A7自走砲60門等；第2類遠程精準打擊飛彈的金額約1600億元，軍購海馬士多管火箭系統82套、戰術區域飛彈420枚等，未來也將淘汰老舊火砲。



報告指出，第3類為無人載具及其反制系統，金額約3350億元，委製中科院採購銳鳶二型無人機32架，委製軍備局整合採購濱海監偵型無人機1446架，商購垂直起降智慧型無人機280架，委製軍備局整合採購濱海攻擊型無人機20萬8200架，對美軍購反甲型無人機飛彈系統，ALTIUS-600ISR 478架、ALTIUS-700M 1554架。



報告提到軟硬殺混合無人機反制系統，但採購方式和項目均涉密遭塗黑，人攜式無人機反制系統以商購方式採購635套，自殺無人艇委製軍備局整合採購1320艘。

