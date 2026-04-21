游盈隆可就任主委　卓榮泰允諾今任命

“行政院長”卓榮泰。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月21日電／“立法院”於3月通過4位“中選會”委員名單，但“行政院”遲遲不予任命，引發在野批評。“行政院長”卓榮泰今天在“立法院”答詢時表示，他承諾今天就會送出3位“中選會”委員被提名人名單，同時也會任命“立法院”已經通過同意權的4位人選。此外，他也說，政府總預算案今天付委之後，“立法院”通過的718億元新興預算就會讓“中央”與地方的公務體系應用。



“立法院”會3月13日進行“中選會”人事同意權案記名投票，“中選會主委”被提名人游盈隆、國民黨推薦的委員被提名人李禮仲與蘇嘉宏，以及台灣民眾黨推薦的蘇子喬等4人獲同意為“中選會”委員。不過，副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義，遭藍白聯手反對，同意票未過半、遭到否決。但獲得“立法院”同意，包括游盈隆在內4位“中選會”人士，至今未獲“行政院”任命。



“立法院”會今天邀請“行政院長”卓榮泰、主計長陳淑姿、“財政部長”莊翠雲列席報告2026年政府總預算案編製經過並備質詢，含志願役軍人加薪及警消人員退休金等預算編製處理情形併予報告。國民黨“立委”張智倫、民進黨“立委”吳思瑤質詢時均關注“中選會”人事案，詢問何時補提名。



卓榮泰在回應吳思瑤質詢時表示，他可以承諾，“行政院會”在今天會送出3位名單，同時任命“立法院”已經通過同意權的4位人選。他也向“立法院長”韓國瑜、“副院長”江啟臣，以及朝野各黨團喊話，希望能夠儘速排審新提出的3位人選名單，讓“中選會”補足11位委員，也讓年底的選務就緒。



此外，吳思瑤也提及日前朝野協商內容指出，當時民進黨“立院”黨團提出的解套方式，“立法院”必須承諾在審查預算的時候不得刪減718億元新興預算，否則行政部門同仁一旦動支了，最後預算卻被刪的話，會有法律與政治責任。



卓榮泰表示，總預算案付委之後，“行政院”就會處理此事，讓“中央”地方的公務體系都能夠應用。