馬鈴薯進口爭議　徐巧芯：難怪鄭麗君死不選

針對發芽馬鈴薯爭議，徐巧芯在臉書發文表示看法。（照：徐巧芯臉書） 中評社台北4月21日電／近來爆發美國進口馬鈴薯爭議，“賴政府”宣布放寬加工用發芽馬鈴薯進口規定，允許長出芽體的馬鈴薯輸入，引發民眾對龍葵鹼中毒風險及食安把關的疑慮。中國國民黨“立委”徐巧芯表示，馬鈴薯進口的爭議，政府無從卸責。她也感嘆，難怪“行政院副院長”鄭麗君死活不肯參選台北市長，光是發芽馬鈴薯就夠難纏了，很難交代。



徐巧芯今天在臉書發文表示，這兩天，看到許多側翼或粉專拚命帶風向，發芽馬鈴薯可以吃啦、哪國哪國都在吃、在哪國都會買、挖掉發芽部位之類的。徐巧芯強調，那些網路的建議不要參考。



徐巧芯表示，無論說法如何，都不能、不應該反推公權力就可以在邊境放寬發芽馬鈴薯進口！這種挑戰人民常識的事，民進黨一邊洗地可以吃，一邊又上演“衛福部”與“農業部”互賞巴掌的爛戲。



徐巧芯指出，“農業部”官網至今，甚至小學課本都教育台灣人“馬鈴薯發芽就是有劇毒龍葵鹼，煮熟也沒用，必須整顆丟掉”，結果“衛福部”卻修法讓帶有發芽、腐爛痕跡的“美國”馬鈴薯合法進口，難道毒素還分國籍，還有“外交豁免權”？



徐巧芯說，其次，“農業部”一直吹噓自己的產銷履歷、溯源管理有多嚴格，要保證民眾吃得安心。但“衛福部”現在修法，卻將檢驗的責任轉嫁給了加工廠，已經發芽、品質堪慮的次級品混進加工廠，削成片、炸成條，“農業部”是要怎樣溯源管理？



徐巧芯批評，口口聲聲說要保護本土農業，結果民進黨政府扛不住政治壓力，放寬進口標準，“農業部”甚至還認定，標準放寬對台灣農業、民眾健康影響不大，預告期從60天直接縮短到14天，完全不與社會溝通。



徐巧芯痛批，讓高品質的本土馬鈴薯必須去跟“國外”那些可能“帶毒、發芽、腐爛”的低價次級品競爭，如果這不是霸凌台灣農民，怎樣才叫做霸凌台灣農民？這不只是霸凌農民，還毒害消費者！



最後，徐巧芯感嘆，難怪鄭麗君死活不肯參選台北市長，光是發芽馬鈴薯就夠難纏了，很難交代。