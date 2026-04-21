明開幕　縣長妹妹親自介紹最美山谷台東總圖

饒慶鈺親自介紹台東總書館。（取自饒慶鈺臉書） 中評社台北4月21日電／中國國民黨籍台東縣長饒慶鈴胞妹、欲參選台東縣議員饒慶鈺今天在臉書介紹，被稱為最美山谷台東總圖書館，終於要在明天正式開幕。



她更在臉書放上多張，走訪台東總圖的照片，不管是看書或是在咖啡店喝咖啡等，都呈現出台東總圖書館整體設計非常漂亮。



饒慶鈺擁有政治大學外交系學士、美國哥倫比亞大學國際事務碩士學位，曾任“外交部”歐洲司”西歐科科長、台北市政府國際事務委員會執行長，擔任市府參市期間曾負責台北、上海雙城論壇事務，往來兩地連繫，之後又被新北市長侯友宜挖角出任秘書處長。若順利進入議會並取得支持，不排除未來挑戰議長職務。



台東總圖書館在試營運期間就有許多網紅以及媒體前往開箱。



饒慶鈺說，台東總圖書館終於在明天正式開幕了，但她其實早在試營運時，就已經悄悄走進去好幾次。



她表示，在台東縣政府與建築師張樞的合力之下，台東縣立圖書館以山脈地景為設計核心，將台東的地景轉化為一種可以走進去的閱讀空間，那不只是一座圖書館，更是一個讓閱讀、文化與生活慢慢發生的地方。



她指出，台東總圖融合山嵐意象與在地文化語彙，不僅是一座功能完備的智慧圖書館，也是一個承載公共閱讀、文化推廣與城市美學的場域。



饒慶鈺一一介紹，這裡有四層樓的開放閱讀空間，也保留了過去的結構與閱讀記憶，讓新與舊自然地共存在同一個空間裡——像是時間沒有消失，只是換了一種方式繼續被閱讀，一樓還藏著一個很迷人的地方“台東探索館”。透過互動與沉浸式展覽，把台東的過去、現在到未來慢慢說給你聽

走一圈，不只是看展，更像是在重新認識這片土地。



她還介紹，而當閱讀累了，也可以走進一旁的AU CAFÉ-鷗咖啡，點一杯咖啡，配一點輕食，坐下來好好休息一下。這裡不只是借書的地方，是可以待上一整天的地方，也是讓人重新找到生活節奏的地方，台東總圖，真的很值得你走進來，在光影與書頁之間，找到屬於自己的片刻。