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傳賴無法出訪史瓦帝尼府緊急召開記者會
http://www.CRNTT.com   2026-04-21 17:43:13
賴清德。（中評社　資料照）
　　中評社台北4月21日電／賴清德預計明天出訪非洲“邦交”國史瓦帝尼。不過，“總統府”21日發布採訪通知，晚間6點緊急召開記者會。據媒體報導，恐因中國大陸“打壓”，有航行問題，賴清德可能無法出訪史瓦帝尼。

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