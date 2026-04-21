不拘提柯建銘了！開議期不得逮捕改期再審

綠委柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北4月21日電／民進黨籍“立委”柯建銘，涉嫌在2024年“國會”多次修法衝突時，在議場持拐杖敲擊桌面，結果杖斷噴出，擊中前方經過的中國國民黨籍“立委”徐巧芯，被檢察官依過失傷害罪嫌起訴。台北地院21日開庭審理，但柯未請假也未委任律師出庭，當庭諭知囑託拘提。不過根據“憲法”規定，開議期間不能逮捕“立委”，因此法官撤銷拘提，改訂6月23日再開庭。



承審本案的是2024年9月裁准台灣民眾黨創黨主席柯文哲羈押禁見的法官呂政燁，呂已從強制處分庭轉審查庭擔任審判長。



法官諭知依《“憲法”》規定，“立法委員”除現行犯外，非經“立法院”許可，不得逮捕或拘禁，而拘提係指以強制力將被告解送至指定處所，包含違背受拘提人之意思而暫時拘束其身體自由，仍隱含逮捕之性質，故撤銷原囑託拘提。



回顧此案，朝野“立委”在2025年間，因《“立法院”職權行使法》、《選罷法》、《公投法》審議問題，在議場內外發生霸佔主席台、排隊搶登記等推擠衝突，事後多名“立委”互相提告。3月25日晚間，國民黨提出“反廢死”等公投案，時任民進黨團總召的柯建銘以伸縮枴杖用力敲擊桌面2次，不慎導致拐杖前段飛出，此時藍委徐巧芯剛好從桌子的另一側經過，在距離柯建銘178公分左右的地方，被飛出的斷杖擊中右手肘鈍。



徐巧芯事後前往台大醫院驗傷，經醫師診斷為“右手肘鈍挫傷”，徐持驗傷單提告柯建銘過失傷害罪，台北地檢署2026年2月12日起訴柯。