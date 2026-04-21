陳其邁打醫師形象牌與學童親切互動

民進黨籍高雄市長陳其邁21日到凱旋國小宣導預防腸病毒，並上台跳洗手歌。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月21日電（記者 蔣繼平）有醫師背景的民進黨籍高雄市長陳其邁21日到學校宣導預防腸病毒，更與國小學童互動展現親和力。



陳其邁曾任長庚醫院實習醫師，專長為預防醫學。陳其邁21日下午到凱旋國小，出席“一起洗手趣，腸病毒走開”宣導活動，呼籲學校、學童、家長定期進行環境清潔與消毒、維持良好衛生習慣，並落實以肥皂勤洗手，防範腸病毒疫情流行。



現場有學童到場，陳其邁上台致詞時也轉換語氣，以和藹可親的方式，化身“市長叔叔”向台下學童互動。陳其邁問“剛剛說預防腸病毒要怎樣？”學童答“濕、搓、沖、捧、擦。”陳其邁說“大家都會了嗎？等下試試看好不好？”



由於市府月初兒童節活動有舉辦恐龍主題表演。陳其邁也問“兒童節有去看恐龍的舉手？ 恐龍會不會洗手？ ”學童則討論熱烈回答“不會、有電。”陳其邁看學童回答後，也幽默地說“恐龍不會洗手，因為手太短。”用冷笑話來結尾。



活動也安排跳“洗手歌”，陳其邁、綠委李昆澤、民進黨籍高雄市議長康裕成、議員何權峰、湯詠瑜等人也都上台一起跳。陳其邁也現場與學童一起到洗手台洗手，還讓學童來幫忙檢查自己有沒有洗乾淨，與學童互動良好，展現出親和力。