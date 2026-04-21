蕭景田籲聽父母的話　謝衣鳯重申參選決心

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田（右）21日接受廣播節目專訪。（截自POP撞新聞YouTube畫面） 中評社台北4月21日電／下屆彰化縣長選舉提名人選，中國國民黨仍未底定。國民黨彰化縣黨部新任主委蕭景田21日以世交長輩的立場，向國民黨“立委”謝衣鳯喊話，要謝衣鳯“把父母的話當一回事”。但謝衣鳳回應感謝蕭主委的關心，但她爭取彰化縣長的決心沒有改變。



下屆彰化縣長選舉，民進黨已提名“立委”陳素月參戰，國民黨民調最高的謝衣鳳，因家族內部意見不同，一直未完成提名。彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章與彰化縣政府參議柯呈枋也爭取國民黨彰化縣長提名。蕭景田則向黨中央推薦徵召律師魏平政。



國民黨彰化縣黨部主委蕭景田21日接受《POP撞新聞》廣播節目專訪時表示，謝衣鳯如果能成為國民黨彰化縣長參選人，大家樂觀其成。但黨中央曾徵詢謝家，謝衣鳯父母與弟弟都反對。考量謝衣鳯獨自面對選舉，加上年底還要輔選鄉鎮市長、議員參選人等，謝衣鳯當黨部主委角色較尷尬，黨中央才請蕭接任。



與謝家有三代交情的蕭景田指出，謝家父母不支持女兒參選，但謝衣鳯很堅持，認為獲得提名後，黨中央會幫她解決謝家的家務事。



蕭景田認為，謝家父母的思考邏輯和女兒不同，考量的不只是現在，而是未來式。若謝衣鳯成為下屆縣長候選人，父親謝新隆、母親前藍委鄭汝芬不支持、弟弟彰化縣議會議長謝典霖三不五時放個砲，這場選戰要怎麼打？屆時誰來輔選都一樣。



蕭景田向謝衣鳯喊話，“你要體諒自己的家庭結構，父母養你這麼大，他們的話妳為什麼不尊重呢”？他說，“如果父母不給妳成長，今天有“立委”這個位置嗎”？他希望謝衣鳯把父母的話當一回事，往後會發覺父母的決定有道理。



謝衣鳯稍後自錄影片回應，非常感謝蕭主委對她的關心。如果未來能當選縣長，一定會協助社頭的紡織業升級，並往半導體、醫材的方向發展，協助產業獲利，增加勞工的福利。她再次表達，自己爭取縣長的決心沒有改變。