浙台兩湖論壇低調舉行　不開放避免踩紅線

2026兩湖論壇將在日月潭伊達邵舉行。（中評社 資料照） 中評社南投4月22日電（記者 方敬為）“2026第十八屆日月潭－西湖兩湖論壇”將在22日於日月潭伊達邵登場，有別於前年南投縣政府列“公開行程”，今年則“不公開”，所有資訊要媒體自行向縣府探詢，當天活動也只能設法在場外堵訪，無法進到論壇活動中。據了解，由於陸委會對活動設下“三不一低調”原則，其中包括大陸來台官員不得接受媒體採訪，縣府為避免踩到紅線，低調行事。



由杭州與南投兩地輪流舉辦的“兩湖論壇”，今年由南投縣政府主辦，22日將在日月潭景區辦理主論壇及分論壇。該論壇為國共領導人會談結束，大陸釋出惠台10項措施後，第一個兩岸城市交流活動，備受關注。中國國民黨籍南投縣長許淑華屆時將親自出席，接待杭州市副市長魯霞光一行。



但今年南投縣政府在論壇與系列活動的規劃、宣傳都淡化處理，2024年南投縣府還有在縣長公務行程中向媒體“公開”，今年則是不對外開放，媒體只能設法向縣府探詢論壇細節，當天也僅可在場外堵訪，無法進到論壇會場中。



據了解，鑒於民進黨政府對國共領袖會談，並且促成大陸惠台10項措施，持杯葛及排斥的態度，也因此南投縣政府選擇低調行事，以免成為“眼中釘”。知情人士表示，當下氛圍不佳，倘若論壇活動大張旗鼓，恐怕未來舉辦的難度會越來越高。



許淑華21日即透露，杭州訪團原訂來訪人數是60多位，但陸委會審查過程中，提出不少意見，最終縮減至40多位。相關現象，顯示出民進黨政府對兩湖論壇的檢視非常嚴苛。



此外，陸委會還要求縣府要保證“三不一低調”原則，不得從事與核准來台項目不符合的活動、不得政治宣傳或矮化台灣、來台官員不得接受媒體採訪，以及“全程保持低調”。縣府因此只能配合主管機關要求。



本屆主論壇部分，南投、杭州雙方以工藝為主題，南投以陶藝為核心，杭州則分享銅雕技藝；分組論壇則涵蓋青年、觀光、文化、健康城市等面向，其中南投將以榮獲全台首座“健康城市”認證經驗作為分享重點。