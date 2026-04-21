鄭麗文：越本土越了解兩岸要相親相愛

國民黨主席鄭麗文21日到屏東，力挺國民黨籍屏東縣長參選人蘇清泉。（中國國民黨KMT臉書﻿） 中評社屏東4月21日電／中國國民黨主席鄭麗文21日到屏東縣参加婦女菁英領袖成長營，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉、台南市長參選人謝龍介齊來共襄盛舉。鄭麗文強調，誰說本土愛台灣不能支持兩岸和平？越本土越了解兩岸要相親相愛，大陸是台灣的機會，不是威脅，只在一念之間便改變想法。



鄭麗文也拉抬蘇清泉，懇託姊妹當蘇清泉的“分身”，號召鄉親返鄉投票，幫助蘇清泉實現翻轉屏東的最後一哩路！



鄭麗文強調，大陸和平之旅沒有讓國民黨、台灣人與女性漏氣，證明了女性發揮價值，撐起一片天。婦女朋友走出家庭、走進黨部，關心社會“國家”，關心並支持她訪陸。胸懷寬廣，這份善意跟正念足以感動身邊的人。近年台灣烏煙瘴氣、是非不分、黑白錯亂，現場的氣勢凝聚了正氣、正能量，足以將陰霾打散。



鄭麗文指出，參觀大陸小米汽車時，對方特別為她準備的水瓶寫著“深水藍”及“勇氣是我們可以送給這個時代最好的回應”。她說，大時代動盪不安、變化萬千，人類生活水準進步，有無限可能。如果害怕不敢面對挑戰，無法享受時代巨大紅利。如果勇敢走出去，過程不會一帆風順，有挫折與困難，只要堅持，總有一天可以享受到紅利。



鄭麗文表示，在醫界享有盛名的蘇清泉，不缺工作、不缺資源，卻仍選擇承擔壓力參選，正是因為他相信屏東可以更好。在民進黨長期執政之下，屏東更需要一股改變的力量。如同“國父”歷經十一次革命終究成功的精神，鄭麗文勉勵蘇清泉：“再努力一次，就有機會成功”。



鄭麗文提及，兩岸分隔超過百年，更需要透過對話找到共同點，降低誤判、避免戰爭，珍惜每一次爭取和平的機會。因為大家相信國民黨的理念，有和平的環境，台灣的孩子與企業未來一定會越來越好。提供好的環境，讓兩岸年輕人強強聯手，一定有很好的發展。這都是和平給予利多。“和平這條路，是一步一步走出來的”。



鄭麗文質疑“誰說本土愛台灣，不能支持兩岸和平”？越本土就越瞭解兩岸要相親相愛，大陸是台灣的機會，不是威脅。她懇託婦女朋友，從身邊開始影響，讓更多人看見不同的選擇。做蘇清泉的分身、和平的使者。如果屏東能夠勝利，代表台灣人民已經覺醒，不願再被對立與混亂牽著走，而是選擇回到正念、善良、分清是非對錯的社會。



鄭麗文提醒，上屆屏東縣長選舉，蘇清泉只輸了一萬多票讓支持者捶胸！因此提醒與會姊妹，監票一定要做到位，用勇氣繼續支持蘇清泉！