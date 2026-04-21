卓榮泰補提３“中選會”委員　33歲律師上榜

33歲律師蔡維哲被提名為中選會委員。(照片：永信法律事務所網頁) 中評社台北4月21日電／“行政院長”卓榮泰今日在“立法院”答詢時表示，為因應年底大選，“立法院”通過的4位“中選會”委員，今天就會任命、立刻安排交接。補提名3位委員名單也會一併送出。“行政院”傍晚即公布補提名3位“中選會”委員人選，分別是副主委被提名人、前“行政院”參事沈淑妃；今年僅33歲的律師蔡維哲及“法務部政務次長”黃謀信被提名為“中選會”委員，3位被提名人皆為無黨籍。



“行政院”發言人李慧芝今日表示，“行政院”卓榮泰院長已於今日任命“立法院”通過之4位“中選會”委員，並請“中選會”儘速安排交接工作。



“立法院”會3月13日通過“中選會”人事案為，“中選會主委”游盈隆、國民黨推薦的李禮仲與蘇嘉宏，以及台灣民眾黨推薦的蘇子喬等3人為“中選會”委員。



李慧芝說，“行政院”也將補提名3位“中選會”委員，期盼在行政、立法兩院近日良好的互動氛圍下，“立法院”能夠進行審議，讓“中選會”委員人事逐步到位，確保未來選務工作順利推動。



李慧芝表示，依照《“中選會”組織法》第三條規定，“中選會”置委員9至11人，現有的4位委員加上新任命的4位委員，也只有8人，離法定至少9人仍有落差。因此，為符合法定規範及健全“中選會”運作，“行政院”補提名3位人選，包括副主任委員被提名人沈淑妃，以及兩位委員被提名人蔡維哲、黃謀信，送交“立法院”審議。



李慧芝表示，這3位人選具有“法政專長”、“實務經驗”及“沒有黨籍”之共通點，專業中立足以勝任“中選會”委員職務。並就三位被提名人簡歷說明如下：



一、副主委被提名人沈淑妃為台灣大學法律系畢業，1983年高考及格後，公務生涯始終於法制單位服務，並曾獲“行政院”89年模範公務員，直至今年初甫從“行政院”法規會主委一職退休，對於法制業務有專業與實務之豐富經驗。



二、被提名人蔡維哲現為律師，具有台灣大學法律系學士、經濟系碩士的雙專業背景，律師執業期間對債務清理、弱勢保障，及西拉雅族群權益爭取均有長期投入，是兼具理念與實務的台灣新銳法律專業人士，對人民權利之實踐能有更深層關注。



三、被提名人黃謀信則現為“法務部政務次長”，中興大學法律系畢業後，亦取得政治大學法律系碩士及博士學位，1993年司法官考試及格後即長年擔任檢察官，亦曾歷任澎湖、屏東、台中地檢署檢察長，後亦擔任“法務部”檢查司司長及“法務部常務次長”等職，豐沛的司法歷練其能對選務工作有所助益。



李慧芝指出，“中選會”依法統籌辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務，本次“行政院”依法任命4人，並補提名3人，如能順利通過，將能滿足法定委員人數11人，其中3位為女性，接近任一性別比例三分之一，以落實性別平等。期能儘速健全“中選會”組織運作，確保選務推動順暢，並保障人民參政權利。