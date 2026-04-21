台北高中醫療科技競賽　蔣萬安勉學子

台北市長蔣萬安。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月21日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北市長蔣萬安21日下午出席高中醫療科技創意競賽頒獎典禮致詞時表示，台北市政府近年持續推動AI科技教育，並積極結合智慧醫療、生命科學與產業發展，希望讓學生不只停留在課堂學習，更能進一步接觸真實世界中的最新科技應用。



高中醫療科技創意競賽由“教育部”指導，生策中心與台北市教育局及13所醫學系共同主辦。蔣萬安21日下午出席在台大醫院國際會議中心舉辦的創意競賽頒獎典禮並致詞，走進會場前快速走過等待中的記者，並未停下來受訪。



蔣萬安提到，輝達執行長黃仁勳曾以“五層蛋糕”形容AI產業架構，從下而上依序為最底層是能源、晶片、基礎設施、模型，以及最上層的應用。學生現在所積極投入的，正是最上層的應用發展，尤其是在醫療科技領域，更具有高度潛力與實用價值。



蔣萬安表示，未來希望在既有基礎上，持續擴大各項新科技應用，特別是在健康、生命科學與智慧醫療領域，結合學界、醫界與產業界共同投入，推動社會持續進步。



蔣萬安表示，今年已是他連續第5年參加，從未缺席這項盛會。特別感謝主辦單位、13所醫學系系主任與教授，以及協助活動推動的各界人士共同投入，讓這場結合教育、科技與醫療的競賽得以持續舉辦。



蔣萬安恭喜所有獲獎學生與學校，也勉勵未獲獎同學繼續努力，在醫療科技與AI應用領域持續探索、發揮創意。