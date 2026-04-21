3國臨時取消飛航許可　賴取消斯威士蘭行程

府秘書長。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月21日電（記者 鄭羿菲）賴清德原訂22日至27日訪問斯威士蘭，“總統府”秘書長潘孟安21日下午6點緊急召開記者會表示，專機航程途經塞舌爾、毛里求斯與馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，經考量訪團飛航安全，決定行程暫緩，賴清德將另外指派“特使”出席斯威士蘭雙慶典活動。



媒體追問，府方是否嘗試與非洲三國溝通？連日協助交涉相關事宜的理念相近國家是否包含美國？台“國安會秘書長”吳釗燮說，基於外交默契沒辦法說得太詳細，第一時間“國安”團隊都有啟動相關因應與部署，也請多位友盟國家協助交涉，經過友盟國家評估，將賴清德安全擺在最優先位，因此最後建議暫緩行程。



為慶祝斯威士蘭國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40週年，及史王58歲華誕慶典，斯威士蘭4月24日到4月26日將舉辦一系列慶祝活動。賴清德原先預計22日至27日直飛訪問斯威士蘭，期許達成安全共榮、經濟共榮、數位共榮3項共榮目標。



潘孟安表示，根據了解，此次包括塞舌爾、毛里求斯與馬達加斯加等3國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為中國當局“以經濟脅迫在內的強力施壓”。



媒體追問出訪斯威士蘭“特使”層級？斯威士蘭有何回應？潘孟安指出，特使層級如何，我們目前正在跟斯威士蘭討論，確保不會因為行程遭惡意破壞而影響“兩國”情誼，也要讓斯威士蘭感受到“我方”誠意與重視，“特使”人選等“總統”公告決定後，再向大家告告。