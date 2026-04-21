黃敬平：全球都在搶陸客　衹有綠坐井觀天

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月22日電（記者 盧誠輝）大陸宣布十項惠台措施，台官方未接球，台灣商業總會20日與七大公會代表呼籲儘速開放。中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，當全球都在搶陸客，大賺陸客觀光財的時候，就衹有民進黨政府還在坐井觀天，自欺欺人，根本不管台灣老百姓死活。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平強調，當全球都在搶中國大陸市場和生意，就衹有台灣還在搞意識形態，民進黨政府根本不管台灣老百姓死活，整天只會坐井觀天，自欺欺人，實在非常可笑。



他提到，陸委會為了阻擋大陸惠台十項政策，竟然還敢大言不慚地批評大陸的經濟虛有其表，還說大陸人都早已躺平，都在窮遊，說大陸現在開放陸客來台和農漁業產品銷陸，只是以商逼政，利誘業者，並強調惠台十項政策的本質就是政治操作。但他實在很想請陸委會先看看韓國現在觀光產業的發展，就知道自己的說法有多荒謬。



黃敬平指出，韓國總統李在明上任後，不但訪問中國大陸，還釋出許多對中國大陸遊客赴韓旅遊的便利政策，讓陸客成為韓國外籍旅客最多的來源地，連帶也影響韓國遊客到中國大陸旅遊的意願，讓中韓兩國的觀光旅遊產業都受惠。人家韓國政府都懂得利用中日關係緊張的時候來大搶陸客，但台灣呢？



黃敬平感嘆，當民進黨政府還在用坐井觀天的心態來看待陸客時，陸客早已用驚人的消費能力到韓國去旅遊，其實也不只韓國，陸客到東南亞許多國家的人次也不斷上升，因為14億人口就擺在那邊，台灣不搶陸客生意當然最好，因為其他許多國家都搶著要，就衹有民進黨政府還在笑陸客是窮遊。