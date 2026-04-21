賴清德訪史瓦帝尼生變　國民黨：深感遺憾

國民黨文傳會主委尹乃菁。（中評社資料照） 中評社台北4月21日電（記者 張嘉文）針對賴清德出訪史瓦帝尼（斯威士蘭）生變，中國國民黨文傳會主委尹乃菁21日表示，深感遺憾。國民黨也呼籲中國大陸，克制、減少打壓，給予“中華民國”政府外交空間，而馬英九任內的“活路外交”，推動兩岸“外交休兵”，“邦交”國在馬任內是22個，說明兩岸維持溝通管道，至關重要。



尹乃菁表示，從蔡英文到賴清德，民進黨執政共丟掉10個“邦交”國，都是在“鄭習會”之前，而賴清德訪問史瓦帝尼被迫暫緩，和“鄭習會”無關。



國民黨“立法院”黨團也發出新聞稿表示，台灣一路走來，始終以誠意交朋友、以務實推動外交。我們珍惜每一段得來不易的“邦誼”，也尊重彼此的選擇與“主權”。此次事件同時提醒政府，在推動重要外交行程前，應有更周延的事前評估與完善準備，對各種可能風險做好掌握與因應，才能確保尊嚴與行程順利。



國民黨團指出，雖然民進黨不斷告訴社會，現在是台美關係50年來最好的時刻！但是賴清德此次出訪，竟然連過境美國都無法得到許可！再到今天出訪前又發生暫緩行程的遺憾情況！我們不只希望務實外交的政策，更希望有完整的前置作業規劃能夠順利的完成推動！



國民黨團說，也期待兩岸之間，能夠在理性與善意的基礎上，持續展開融洽溝通，累積互信，減少誤解。國際社會並非零和競逐，唯有透過交流與理解，才能為區域帶來更穩定的發展。希望賴清德能有自信的面對兩岸，更勇敢的踏出第一步！這必將是全民之福！



同時，面對快速變動的國際局勢，國民黨團認為，“賴政府”也必須正視國際現實，在理想與務實之間取得平衡，穩健推動對外關係，讓台灣在世界中持續被看見、被尊重。期待未來在更理性、善意的氛圍中，讓台灣穩健走向世界，也讓區域走向和平與共榮。