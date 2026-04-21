朱新民：習鄭會或是兩岸和平最後機遇

政治大學外交學系兼任教授朱新民接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文日前訪陸的“習鄭會”引發效應受到關注。台灣政治大學外交學系兼任教授朱新民對此向中評社表示，習鄭會釋出了兩岸促成和平關係的一個很好訊號，但也可能是台灣最後的機遇。



朱新民說，因為習近平展現了以和平方式解決分歧的極大誠意，但這也可能就是台灣最後的機遇。如果台灣執政者不願理解、甚至刻意扭曲這份訊號，台灣民眾若受誤導而拒絕這個基於文化、民族情感的和平路徑，那麼和平解決分歧的窗口將會越來越窄，兩岸走向衝突對抗的風險將難以估量。



朱新民為政治大學政治研究所法學博士，長期研究兩岸關係，曾任“國大代表”、兩岸交流遠景基金會大陸所所長，並參與2020年韓國瑜大選“國政顧問團”，現為政治大學外交系兼任教授及台灣治理協會副理事長。



朱新民接受中評社訪問時指出，此次鄭麗文訪陸，首先帶來的重要影響，在於對兩岸關係歷史論述的重建與調整。過去國民黨在處理兩岸關係時，多以國共內戰為歷史起點，將兩岸關係視為內戰延續的結果。但此次鄭麗文的論述，則將時間軸向前推進，回溯至甲午戰爭，強調台灣與大陸的分離，源於當年清朝戰敗與割讓台灣的歷史背景，而非單純國共內戰的產物。



他認為，這樣的歷史縱深重建，具有重要意義。透過回溯歷史脈絡，重新連結台灣與大陸的關係，有助於釐清當前部分論述將兩岸關係切割、視為毫無關聯的觀點，這種連結並非主觀建構，而是基於歷史事實，有助於建立較為完整的兩岸認知框架。



在兩岸互動路徑上，朱新民認為，鄭麗文此行提出“和平制度化”概念，是另一個關鍵重點，和平不能停留在口號層次，而必須透過制度建構加以落實。和平並非外在賜予，也非單方面讓步，而是需要兩岸共同承擔責任、持續推動的過程。