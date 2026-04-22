賴飛史瓦帝尼受阻　郭正亮：賴想去索馬利蘭

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北4月22日電／賴清德原訂於22日至26日，率團訪問非洲“友邦”史瓦帝尼，出席國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40周年及58歲華誕慶典。但因專機航經的3個國家臨時取消飛航許可，訪問之行暫緩。對此，前“立委”郭正亮質疑，賴清德的專機為什麼一定要經過經過塞舌爾、毛里西斯、馬達加斯加的領空？他認為，“總統府”沒有說出完整的故事。賴可能想往上飛去索馬利蘭，但非洲國家拒絕。



府方說明，由於專機航經的部分國家臨時取消飛航許可，經“國安”團隊慎重評估，考量到“元首”、訪團及飛航安全，此趟行程決定暫緩。賴另會指派特使出席史瓦帝尼雙慶。



針對賴清德暫緩出訪，郭正亮21日在政論節目《中天辣晚報》質疑，府方“大概只講了一半的故事”，史瓦帝尼幾乎被南非包圍，自己去過南非，實在難以想像專機一定要經過塞舌爾、毛里西斯、馬達加斯加的領空。“為什麼要這樣飛？我認為沒有說出完整的故事，搞不好他想登陸”。



郭正亮表示，賴清德出訪史瓦帝尼不可能直飛到，史國被南非包圍，但很難想像要經過印度洋三個島國，一定要這樣飛嗎？搞不好賴想登陸。不然為什麼一定要經過這三個國家。賴好像還要去索馬利蘭（Somaliland），因為美國想要在索馬利蘭建立軍事基地，美國不希望索馬利蘭太孤單，所以找上台灣。



郭正亮指出，回到原來地圖賴清德可能要去索馬利蘭，從史瓦帝尼要往上飛索馬利蘭，經過坦尚尼亞、肯亞、衣索匹亞這些國家都是中國鐵桿，“這段故事沒有講”，不讓經過領空是理由，但是講到印度洋三個小國真的蠻怪的，一定要經過他們嗎？



郭正亮認為，既使美國同意也要經國非洲團結聯盟，賴清德要去索馬利蘭會得罪所有國家，這個訪問很奇怪。