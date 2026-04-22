以兵砸毀耶穌像　帥化民：宗教界的核子彈

以色列士兵砸毀耶穌像的照片近日在網路流傳。（照片：@ytirawi X） 中評社台北4月22日電／一張以色列士兵砸毀耶穌像的照片近日在網路流傳，引發輿論譁然，外界再度質疑以軍紀律與行為規範，以國外長對此致歉。退役中將帥化民21日在政論節目說，以色列藉打哈馬斯為名，對教堂、學校、醫院、救濟中心開火等暴行，世人對以國的同情已蕩然無存。



帥化民說，所以今天一個以色列的兵去砸了耶穌像，這又挑起了千年的仇恨！釘在十字架上的耶穌，就是被猶大所出賣的，而且猶太教始終不肯跟基督教融合，這也是多少年來的事實。所以這個兵去挑起一個這麼敏感的事件，對以色列是很不利的！再加上特朗普又自命是耶穌、自命是上帝，這種事在整個宗教界引起的爆炸，不亞於一顆核子彈！



帥化民21日在政論節目《林嘉源辣晚報》表示，從歷史上看，猶太人為什麼不被很多西方民族所“待見”？因為出賣耶穌的就是“猶大”。而且基督教跟猶太教本來就是，有一部分教義是相通，也有一部分是彼此不認同的。因為猶太教比較跟舊約聖經有關係，跟新約聖經比較沒什麼關係。什麼“以牙還牙、以血還血”這一套，比較是猶太教裡的東西。



帥化民質疑，不管基督教、猶太教、伊斯蘭教，信的都是同一個上帝。以色列在黎巴嫩的行為，已經被扣上一個烙印，這就是一種暴行，因為全世界沒有哪個國家，是讓軍隊去打老百姓的！



帥化民提到，戰地記者受到國際公法保護，但以色列軍隊公然對戰地記者開槍，說對方是哈馬斯？以色列軍隊打教堂、打學校、打醫院、打補助中心，都是用這個名義。以色列說教堂也是哈馬斯的指揮中心？打完之後，根本沒這回事。最可惡的，國際糧食的援助中心，以軍直接對著領糧食的老百姓開火！“所以，以色列，最後大家殘存的一點‘同情心’，已經蕩然無存了！”



“今天你這些兵做的，就是叫作‘暴行’！”帥化民強調，而這個暴行，又挑起了千年的宗教仇恨，“我覺得這個後遺症會很大！”