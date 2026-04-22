基金會風波應速查　金溥聰資格也須釐清

“國安會”前秘書長金溥聰。（中評社 資料照) 中評社台北4月22日電／馬英九基金會風波至今難平息，台媒質疑，一個民間基金會內部糾紛，何以占據新聞版面至今？董事會成立的三人小組應盡快完成調查報告，對外說明，而各界近來持續揣測馬昔日愛將、“國安會”前秘書長金溥聰又是以什麼身分介入處理，將來金也無法迴避，應回應外界質疑。



《中時新聞網》22日分析，整起事件最令人不解的是前執行長蕭旭岑、王光慈隨馬英九多年，馬若有任何懷疑，找蕭、王來說明一下，無辜的話立刻就化解誤會，若罪證確鑿便移送法辦，再簡單不過的事，為何需要屢屢在媒體上隔空放話？



報導指出，當初董事高華柱想和平解決，未料一封詭異的聲明書卻點燃戰火。表面看來只是任命戴遐齡接手新任執行長，內文卻特別強調戴“操守清廉”、“蕭、王將來言論不代表基金會”，更把王貶為“前員工”。接著又把馬推上第一線指控蕭有財政紀律問題，恩恩怨怨因此浮上檯面，連馬英九的健康狀況也成話題。



報導質疑，董事會組三人小組要調查後，基金會卻頻發聲明介入，昨天連三人小組完成第一人約談，基金會都特地發聲明。



報導觀察，由於蕭旭岑現任國民黨副主席，且專責處理對陸事務，本來單純的基金會內部爭議，進而被解讀為國民黨親中、親美派之爭。各種陰謀論甚囂塵上，讓整起事件難以被單純看待，再加上彼此隔空叫喊不斷，更讓事件難以落幕。



報導提醒，若要及早平息風波，三人小組應趕快完成調查並對外公開報告。而金溥聰既非董事亦非基金會成員，又是以什麼身分參與此事？哪些決策是他的意思？也應該對外說明。被捲入此事者，嘴上都說要保護馬英九，然而照此發展下去，馬英九過去累積的信譽，晚年恐就敗在近臣內鬥的家門紛爭上。