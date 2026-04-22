浙台兩湖論壇登場　許淑華接待杭州訪團

南投縣長許淑華提前抵達兩湖論壇會場。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月22日電（記者 方敬為）“2026第十八屆日月潭－西湖兩湖論壇”今天上午在日月潭伊達邵登場，本屆論壇以“湖光延無限，攜手拓新程”為主題，強調南投、杭州情誼永續。受限於當前兩岸關係敏感，本屆論壇不開放媒體採訪，同時現場也有警方維安，中國國民黨籍南投縣長許淑華提前到會場等候杭州市副市長魯霞光一行，杭州訪賓與南投與會人士、團體陸續抵達，並相互合影留念，氣氛融洽。



由杭州與南投兩地輪流舉辦的“兩湖論壇”，今年由南投縣政府主辦，22日上午9點舉辦主論壇活動，該論壇為國共領導人會談結束，大陸釋出10項惠台措施後，第一個兩岸城市交流活動，備受關注。南投縣長許淑華提前約20分鐘抵達會場，親自接待杭州市副市長魯霞光一行。許淑華沿途向與會人士揮手致意，預計會後接受媒體聯訪。



今年南投縣政府在論壇與系列活動的規劃、宣傳都淡化處理，2024年南投縣府還有在縣長公務行程中向媒體“公開”，今年則是不對外開放，由於民進黨政府對10項惠台措施持杯葛、排斥態度，並要求南投縣遵守“三不一低調”原則，加上21日官方宣布賴清德出訪非洲受中方打壓，時機敏感，縣府只能低調行事，現場也有警方派員維安。



本屆論壇以“湖光延無限，攜手拓新程”為主題，主視覺並以無窮的符號意象呈現，象徵南投、杭州兩地情誼永續。主論壇部分，南投、杭州雙方以工藝為主題，南投以陶藝為核心，杭州則分享銅雕技藝；分組論壇則涵蓋青年、觀光、文化、健康城市等面向，其中南投將以榮獲全台首座“健康城市”認證經驗作為分享重點。