發芽馬鈴薯變薯條？葉元之：綠執政標準降低

藍委葉元之。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北4月22日電／美國進口馬鈴薯另訂檢疫條件，綠營側翼洗地稱進口馬鈴薯有用抑芽劑，但粉專指出抑芽劑克普芬也有食安疑慮，質疑不斷。中國國民黨籍“立委”葉元之指出，馬政府開放萊牛時三管五卡查廠，跟綠色執政高下立見，按綠營標準，馬鈴薯流入加工廠變薯條怎麼辦？



葉元之21日在《新聞大白話》節目表示，發芽抑制劑這東西在歐盟是有疑慮的，沒有排除抑芽劑對人體的傷害。但重點仍在看到發芽之後怎麼處理，這就是第二關，而民進黨政府就是把標準降低了。



葉元之說，以前只要發現發芽就整批退回，因為那整批很可能因為在同樣環境、同樣時間，其他馬鈴薯的發芽機會也會高。但不可能每一顆都去看，安全起見，就整批退回，以前是這樣。



“現在是‘有看到就丟掉’，那我們要問：那沒看到的呢？”葉元之提到，第三個關卡是說，上市還是會去抽檢？“我跟大家說，一般上市、肉眼看得到，還好，自己還可以處理。那如果他沒上市咧？如果他直接進到加工廠、變成薯條呢？”



葉元之質疑，所以這三個關卡，民進黨政府“感覺好像有做事”？然後罵別人質疑是認知作戰，可是實際上漏洞百出，這就是我們現在的政府。以前綠營怎麼罵馬英九進口萊牛？說“無能總統”、黑心“內閣”。馬執政被罵那時，馬英九說：對，我們還是要重視食安，所以小牛、內臟不進口，因為含萊克多巴胺比較多，然後“三管、五卡、查廠”，讓民眾放心，不致吃到萊克多巴胺。



葉元之強調，這是馬英九被罵成這樣，民進黨政府又是怎麼做：管你啊！吃到？你家的事，我認知作戰就好！還扯到中共去。“這兩個政府一比，高下就立見了！”