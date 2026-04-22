賴清德曾考慮照行程走　最後一刻喊卡

潘孟安21日說明賴清德原定22日出訪非洲史瓦帝尼的行程取消。（中評社 資料照） 中評社台北4月22日電／賴清德原訂今日前往非洲唯一“友邦”史瓦帝尼，卻在出發前夕緊急喊卡。據瞭解，此行飛航經過的國家，台灣原已取得所有飛越許可，但塞舌爾等3國臨時通知撤銷。台灣原本仍在思考是否按既定行程出發，但“國安”團隊強烈建議以“元首”安全為最優先，最後由賴清德親自拍板暫緩此次出訪。昨晚未出席府方記者會的台“外交部長”林佳龍也在臉書發文透露“外交部”努力到最後一刻。



根據《中時新聞網》報導，據瞭解，塞舌爾等3國是臨時通知撤銷台灣飛航許可，此次原本預計隨行出訪的府幕僚和外交團隊直到昨天上午都仍按原訂行程連繫各單位，並著手進行各項行前準備。



台“外交部長”林佳龍20日接受媒體專訪時透露，除了索馬利蘭之外，有將近11個國家政要表達歡迎賴清德訪問非洲，相關人士並放話給綠媒，透露賴此行將與前往史國慶賀的各國“元首”會晤，更表示賴清德此行不只是雙邊“友邦”互動，更是一場向非洲各國說明台灣路線，破除大陸長期輸出的“一中論述”。



府方高層20日晚間10時也私下告知媒體，賴清德預計22日出發當天上午7時50分會在機場進行出發前的談話；26日下午3時30分在史國與媒體茶敘記者會；27日下午1時10分返台後在機場也會發表談話，顯示府方當時仍未決定中止出訪行程。



不過昨日上午起，府方對出訪的態度轉趨低調，媒體探詢細部行程，府方表明稍後提供，卻一直沒下文，直到傍晚5時發出臨時記者會採訪通知，晚間6時宣布暫緩賴出訪行程。



相關人士透露，大陸在確定賴將出訪並取得沿路的航行許可後，就向專機經過航道的國家提出“撤銷鉅額債務豁免”、“停止融資”及“進一步制裁”等3大經濟脅迫手段施壓，讓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國臨時通知台灣撤銷航行許可。



台灣隨後透過美國等友盟協助溝通，各方評估這3個國家不致透過軍機攔劫等手段，強力阻止專機飛越，府方也一度考慮是否按既定行程照飛，但“國安”團隊認為，未取得飛航許可畢竟有風險，“元首”安危不容任何閃失。



賴清德聽取各方意見後，親自拍板決定改派特使前往，創下“元首”出訪前夕才喊卡的罕見特例。