3國卡死賴非洲行　張競曝飛航情報區圖

張競公布塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國的飛航情報區範圍圖。（張競臉書） 中評社台北4月22日電／賴清德原訂22日至26日率團訪問非洲“友邦”史瓦帝尼，出席國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40周年及58歲華誕慶典，但因專機航經的3個國家臨時取消飛航許可，訪問之行暫緩。對此，中華戰略學會資深研究員張競公布塞席舌爾、毛里西斯、馬達加斯加等三國的飛航情報區範圍圖。作家“漂浪島嶼”22日表示，賴清德出訪斯威士蘭，最後關鍵在南非。



“總統府”21日下午6點說明，由於專機航經的部分國家臨時取消飛航許可，經“國安”團隊慎重評估，考量到“元首”、訪團及飛航安全，此趟行程決定暫緩。賴清德另會指派特使出席史瓦帝尼雙慶。據瞭解，此次包括塞舌爾、毛里西斯、馬達加斯加等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為大陸當局以經濟脅迫在內的強力施壓。



張競21日在臉書發文，公布了塞舌爾、毛里西斯、馬達加斯加等三國的飛航情報區範圍圖，並且寫道，“趕快惡補非洲東南部飛航地理，毛里西斯（FIMM）、馬達加斯加（FMMM）以及塞舌爾（FSSS）三國以及其所主管之飛航情報區”。



作家漂浪島嶼22日在臉書發文表示，各國要前往史瓦帝尼，有著真正決定權的是南非，所以南非才是最後關鍵。



漂浪島嶼說道，史瓦帝尼有3/4國土被南非包圍，東北角1/4國土被莫三比克包圍，沒有海運，空運都需經過南非、莫三比克領空。賴清德專機直飛史瓦帝尼，必須經過東北外海的馬達加斯加等國飛航區，一旦遭到拒絕通行，其實可以繞行飛航區，從南非領空進入史瓦帝尼，並非無路可走。



由於南非與中國大陸關係友好，去年迫遷台灣代表處，台灣與南非關係緊張，甚至一度採取晶片管制，以及停購蘋果，進行外交反制。就算馬達加斯加等三國拒絕通行，各種改道繞行建議紛紛出籠，但是如何改道，最後都是要經過到南非領空，進入史瓦帝尼。



漂浪島嶼認為，一旦南非拒絕飛越通行，就真的是無路可進，所以南非才是賴清德出訪史瓦帝尼的最後關鍵。他強調史瓦帝尼是內陸國，進入需飛越南非，南非也是非洲大國，如果能夠改善南非關係，出訪史瓦帝尼，途中降落過境南非，也算重大外交突破。