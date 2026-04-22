賴士葆批綠：大陸打壓不能當出包理由

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月22日電（記者 張嘉文）針對賴清德出訪史瓦帝尼生變，強調是中國大陸打壓所致，中國國民黨“立委”賴士葆今天受訪表示，兩岸外交角力自1949年以來從未停歇，大陸對台在外交空間上的打壓一直都在，但這絕對不能成為外交挫敗、掌握慢半拍的理由，這是讓賴清德丟臉，“外交部長”也丟臉。



賴清德原定今天出訪非洲史瓦帝尼，但在前一天傍晚臨時宣布因專機航程途經的塞舌爾、毛里求斯及馬達加斯加三國取消飛航許可，決定暫緩出訪，台官方強調是因大陸打壓所致，引發討論。



賴士葆今天在“立法院”受訪時表示，兩岸雖然情勢緊張，但執政者要去邦交國照理說不應出問題，現在鬧成這樣，實際原因外界仍是一頭霧水。



至於有媒體人質疑台灣“外交部”情報掌握“慢半拍”，賴士葆說，這不僅讓賴清德個人難看，整個外交體系都顏面無光，自國民政府遷台以來，中國大陸在國際空間對台灣的圍堵幾十年如一日，台灣的外交本就是在辛苦環境中摸索前進，打壓不是新聞，但如果每一次出問題都推給大陸打壓，那是把長久存在的困境當成行政失靈的借口。



他認為，“外交部”應做好萬全準備，真的不行就不要去，不該為了出訪而出訪，更不能在最後關頭才發現此路不通。



談到綠營藉此猛烈攻擊剛落幕不久的習鄭會，賴士葆說，習鄭會確實傳遞了和平訊息，對兩岸關係有實質幫助，但在國際空間這塊，大陸若選擇在此時間點出手，確實不聰明，因為台灣民眾非常在意這點。



但賴士葆也批評綠營藉此攻擊習鄭會是“和平假象”的說法，他認為民進黨政府只是抓到機會就反過來踹大陸一腳，試圖轉移外交失利的焦點。就算沒有習鄭會，難道賴清德出訪就會一路順風嗎？他推測，出訪生變的導火線極可能是賴清德原計劃在航程中過境某些大陸不允許的地點，才導致今日僵局。



賴士葆強調，外交挫敗就是挫敗，民進黨不應事事扯上兩岸，掩蓋自身處理外交事務的失能。