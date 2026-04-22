役男遭罵死日本鬼子　混血美女議員抱不平

民進黨新北市議員山田摩衣。（照片：山田摩衣辦公室提供） 中評社台北4月22日電／一名台日混血的義務役男，傳出遭長官以羞辱性言語霸凌，該役男於社群平台發文求助後引發社會關注。同為台日混血的民進黨籍新北市議員山田摩衣21日在臉書發文分享自身經歷，期盼“歧視和仇恨在我們這一代停止”。



台日混血的義務役男稻見紀光指出，4月7日在營區處理行政事務時，遭連長以“死日本鬼子”等歧視字眼辱罵，並延伸至對其家人及同袍發表侮辱性言論，甚至稱其來台服役是“贖罪”。



山田摩衣表示，從當事人描述觀察，涉事連長不僅針對稻見紀光本人進行辱罵，連其互動的同袍也一起咒罵，形同利用職權製造壓力與孤立情境，已超出合理管教範圍，“這是非常糟糕的行為”。



山田摩衣提到，同為台日混血身分，自己在成長及參與公共事務過程中，也曾面對帶有偏見甚至歧視的言語，但多選擇透過倡議與對話回應，試圖降低社會對多元背景的誤解。



山田摩衣表示，她與稻見紀光皆在台灣成長，長期受台灣親朋好友的支持與照顧，對台灣這塊土地抱持深厚認同，也持續以各自方式回饋社會。她感謝當事人願意出面說明事件，並對關注此事的民眾表達謝意，“我真心希望歧視和仇恨可以在我們這一代停止”。