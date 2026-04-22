刪韓、泰交流預算　綠委逼問嚴德發仍不講

綠委王定宇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月22日電（記者 鄭羿菲）台“退輔會”“國際退伍軍人事務交流”去年工作項目有美國、日本、韓國、泰國、菲律賓等5國，民進黨籍“立委”王定宇22日質疑，今年為何拿掉韓國、泰國？“退輔會”官員與王打太極5分鐘，王仍持續追問原因，韓國有沒有展示互動上的不便或不友善？若不便講他尊重。“退輔會”主委嚴德發才說明，沒有，原因會後再與“立委”報告。



“立法院”“外交及國防委員會”22日審查今年度總預算案關於“國軍”退除役官兵輔導委員會主管收支部分，並邀“退輔會”主委嚴德發列席。



王定宇質詢時問及，國際退伍軍人事務交流是很好的活動，如“國軍”將領與日本退役將領之間的交流活動，2025年編列預算474萬元，交流國家有美國、日本、韓國、泰國、菲律賓等5國，2026年預算沒減少還是只剩下474萬元，但只剩下美國、日本、菲律賓3國？



嚴德發說明，今年調整是集中，美國依然是以三大退伍軍人協會為主，並增加太平洋區的退伍軍人組織，因此美國應該算4趟，期程、人次也都有調整。我們是以太平洋地區第一島鏈為主，所以是以日本、菲律賓為主，日本也去了很多單位。



王定宇則打斷追問，你還是沒說為什麼少了韓國、泰國？美國、日本、菲律賓他不問，拿掉韓國、泰國的原因到底是為什麼？出了什麼問題？尤其過去我們與泰北農場也做得不錯啊。到菲律賓跟到泰國的價錢差不多，坦白講若有必要，預算從474萬元變成572萬元都可以接受，泰國、韓國出了什麼問題？不方便講就尊重，韓國有沒有展示互動上的不便或不友善？



嚴德發才回應，沒有，我們會後再跟“立委”報告。王定宇笑說，那就是不便講，泰國、韓國被拿掉應該有故事，不方便講就不為難主委了。