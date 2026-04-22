台軍方揭軍購7大類　無人機高達21萬架

中科院“銳鳶Ⅱ型”無人機。(照:中科院網站) 中評社台北4月22日電／“國防部”昨日正式對外公布“軍購特別條例草案”七大類採購項目的公開版本，這筆總額高達新台幣1.25兆元的“國防”預算，涵蓋了從傳統精準火砲到各型無人機、艇超過21萬架。但有關台美共同研發裝備、軟硬殺混合無人機反制系統等敏感項目均以“塗黑”保密處理。



軍方昨天公布七大類採購項目公開版本，在第一、第二類“精準火砲及遠程精準打擊飛彈”項目中，軍方確認將編列約810億元採購美製60門M109A7自走砲，並以1，600億元引進82套HIMARS。



值得注意的是，HIMARS的採購清單中，明確包含了420枚射程可達300公里的戰術區域飛彈（ATACMS），這將大幅提升軍方源頭打擊與遠程精準破壞能力。



第三類“各式無人載具及反制系統”是本次清單的最大亮點，總計編列高達3，350億元。軍方預計採購各型無人機（UAV）高達21萬1，990架，以及1，320艘自殺式無人艇（USV），展現軍方全面擁抱不對稱作戰與蜂群戰術的決心。



在無人機防禦（C－UAS）方面，將商購635套“人攜式無人機反制系統”，同時也將建置更高階的“軟硬殺混合無人機反制系統”，不過牽涉具體電子戰與攔截技術，詳細內容遭塗黑保密。



第四類“防空、反彈道及反裝甲飛彈”編列達5，500億元，為本次預算佔比最高之項目，除了向中科院委製兩套“強弓”中層反戰術彈道飛彈系統外，也包含美方已同意供售的標槍（Javelin）與拖式 2B（TOW 2B）反裝甲飛彈，該類別的六個項目中有一半仍屬絕對機密。



面對未來數位化戰場，第五類“AI 輔助與C5ISR 指管系統”編列100億元，其中核心的“人工智慧輔助決策系統”細節保密，公開部分則將商購高達10項、共12萬件的平板與手機等終端設備，用於建置TNN台灣戰術網路及TAK（部隊覺知應用套件），這將顯著提升基層部隊的戰場狀態感知能力。



為了確保戰時的火力續航，第六類“強化作戰持續量能”編列500億元，重點在於“國防”自主與供應鏈韌性，將商購建置包含120公厘戰車砲彈在內的 14 類兵工生產線，並向國外採購各式彈藥與強力炸藥超過85萬發。



第七類“台美共同研發及採購合作之裝備、系統”，共計編列640億元，但其清單內容“全數保密”。