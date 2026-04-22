美伊延長停火　台官方：能源穩定AI需求強勁

台“經濟部長”龔明鑫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月22日電（記者 張嘉文）針對美伊延長停火對全球經濟情勢的影響，台“經濟部長”龔明鑫今天受訪表示，目前評估對台灣整體經濟影響相對有限，在AI需求強勁帶動下，出口與製造動能持續穩健，整體經濟表現仍維持正向。



至於能源供應方面的影響，龔明鑫說，目前原油與天然氣供應狀況穩定，原油法定安全存量為90天，目前實際庫存約140天；天然氣法定存量為11天，現階段亦維持在約12天水準。4月原油預計有約3艘油輪到港，台塑化亦有1艘，整體供應維持正常，未見異常波動。



美國總統特朗普今天宣布延長與伊朗的停火，直到德黑蘭就終結與美國和以色列的戰事提出一項意見一致的方案以及完成相關討論為止，並指示美國海軍持續封鎖伊朗港口。



龔明鑫今天前往“立法院”經濟委員會，進行有關政府總預算報告並備質詢。他接受媒體訪問時表示，AI相關製造產品需求持續熱絡，是支撐出口表現的關鍵動能。今年1至3月台灣出口年增達51%，顯示整體外貿動能強勁。



龔明鑫提到，3月外銷金額首度突破900億美元，達911億美元，顯示未受中東情勢干擾。除ICT產業維持高度成長外，傳統產業相較去年亦轉為正成長，整體來看，不論是高科技或傳產部門，短期內動能均維持穩定，經濟前景仍屬樂觀。



至於中東局勢是否可能推升通膨的壓力？龔明鑫說，雖然國際上可能面臨物價波動，但台灣透過源頭管理，整體物價仍可望控制在2%以下，表現優於多數國家。