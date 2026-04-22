賴出訪喊卡　歷史哥：觸怒非洲國家利益

針對賴清德取消出訪“友邦”史瓦帝尼，時事評論員歷史哥在臉書提出分析。（照：歷史哥澄清唬臉書） 中評社台北4月22日電／賴清德原訂今天將出訪非洲“友邦”史瓦帝尼，豈料昨日情況急轉直下，府方突召開記者會宣布行程暫緩，並抨擊是中國大陸介入施壓，導致途經3國取消飛航許可。對此，網紅“歷史哥”、時事評論員李易修今天分析問題根源，指出賴出訪前索馬利蘭高調在社群慶賀歡迎賴清德訪非大作文章，“直接觸怒非洲國家集體利益”，才是航線上3國取消開放領空的原因。



歷史哥今天在臉書發文指出，“索馬利蘭”不是獨立國家，而是索馬里的一部分。索馬利蘭分離主義問題，同時也是非洲最尖銳的三大問題之一。“非洲聯盟”（簡稱非盟）一直強力抵制索馬利蘭的分離主張，因此索馬利蘭普遍不受國際承認。直到2025年12月以色列基於自身利益才率聯合國會員國之先，認可索馬利蘭的主權獨立地位，但也因此遭到非盟嚴厲抵制。



歷史哥表示，此次賴清德出訪觸礁，是因為民進黨自己去觸怒“非洲共識”、挑戰非洲國家集體利益，塞舌爾、毛里西斯、馬達加斯加等航線上的3國取消開放領空根本理所當然，但現在“賴政府”卻把問題推給大陸，“真的是非常好笑”。



歷史哥指出，“外交部”為了要替賴清德出訪打腫臉充胖子，讓索馬利蘭提前發文慶賀，並且在國際上大做文章，直接觸怒非洲國家集體利益。因此在航線上的三國(塞舌爾、毛里西斯、馬達加斯加)，臨時不開放領空給賴清德的專機，根本是理所當然的事情！



歷史哥說，就他所知，“對岸根本沒在這件事上使力”。



歷史哥表示，國民黨主席鄭麗文到北京與中共中央總書記習近平會面，且成果豐碩。對比賴清德只能去見獨裁小國史瓦帝尼國王，這才是最可笑的對比！



歷史哥認為，“外交部”出了大包，才臨時把責任甩鍋到大陸頭上，用“一切都是阿共仔陰謀”就想帶過，綠營真的可笑至極！