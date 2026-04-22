賴出訪喊卡　林沛祥：外交休兵國際空間大

國民黨團書記長林沛祥。（中評社 張嘉文攝） 國民黨團記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月22日電（記者 張嘉文）針對賴清德出訪史瓦帝尼生變，強調是中國大陸打壓所致，中國國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥今天表示，還是期待兩岸能坐下來好好談，過去馬英九時代外交休兵能務實爭取到我們更多、更大的國際空間。兩岸和平、外交休兵我們比較期待能回到那個時代。



賴清德原定今天出訪非洲史瓦帝尼，但在前一天臨時宣布因專機航程途經的塞舌爾、毛里求斯及馬達加斯加三國取消飛航許可，決定暫緩出訪，台官方強調是因大陸打壓所致。



林沛祥今天在國民黨團記者會後接受媒體提問此事時表示，對於這次賴清德出訪未果，國民黨團立場是感到遺憾，但期待兩岸可以坐下來談，能實質上的外交休兵，互相尊重，讓台灣的國際空間不會因為任何一個動作而被打壓，而被壓縮。



至於綠營指稱這事件和剛落幕的習鄭會有關？林沛祥說，他不認為有關係，因為兩岸還是要坐下來好好談，兩岸和平、外交休兵這是我們一直期盼也希望達到的。



林沛祥強調，在此事件中，不管是美國、歐盟還是其他任何對我們友好的國家，我們都表示感謝。但政府好像很多事沒有跟社會大眾講清楚，這麼重要的事情，其實第一時間就應該宣布，因為不是衹有單純的賴清德要出訪而已，更現實的是，假設有民眾要搭飛機過去，那是不是要取消該航線？是不是要改動各方面的配置？



林沛祥說，政府似乎還有很多事情沒有講清楚，應該對所有的事情公開透明，這一點來說，他認為“賴政府”做得非常不到位。