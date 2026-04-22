藍松信區初選激戰5選2　韓系勝出朱系落馬

李明璇、楊智伃會後擁抱祝福，展現運動家精神。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月22日電（記者 莊亦軒）中國國民黨台北市松信區議員初選由“立法院長”韓國瑜人馬李明璇、許原榮勝出。國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽22日在台北市議會受訪表示，藍白合作的框架，從“立法院”到這次的地方選舉，這樣的大原則沒有改變。我們充分尊重台灣民眾黨在台北市各選區各提一席的提名原則。



中國國民黨台北市第三選區（松山信義）議員初選戰況激烈，國民黨台北市黨部22日在台北市議會黨團辦公室公布初選民調結果。經加權結果確定，由韓國瑜人馬、被稱為北漂最美主持人李明璇、韓國瑜辦公室主任許原榮勝出。前黨主席朱立倫子弟兵楊智伃初選落敗。



會後戴錫欽與議員初選參選人李明璇、楊智伃接受媒體聯訪。



被問到同選區民眾黨也將提許甫為議員參選人，是否擔心瓜分票源，以及會有藍白合嗎？賴錫欽回應，藍白合的框架，不管是將來蔣萬安市長是否幫他們站台以及彼此的互相站台，我想都會在這樣的一個合作的原則之下大家來充分進行。國民黨的原則沒有變，我們提名33席的情況之下，希望能夠爭取在台北市議會單獨過半。



初選勝出的李明璇和以微幅差距惜敗的楊智伃，兩人都面帶淚痕、紅著眼睛，但仍大器的互相擁抱祝福對方。



李明璇語帶哽咽表示，我只是拿到了一張門票，接下來大選才是最重要的。所以今天我們共同的目標就是要讓國民黨大選一定要大勝利。也要讓我們蔣萬安市長一定要高票連任。



楊智伃面對記者難掩失落，數度泣不成聲中斷發言。她表示，我每天都在哭。沒事沒事，這個我們很恭喜當選的好朋友，大家本來就是黨內很好的同志。