鍾東錦讚原鄉段木香菇　勉勵不忘本

苗栗縣長鍾東錦致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗4月22日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦22日出席原鄉部落段木香菇評鑑競賽時表示，人本來就是這樣，我來自哪裡？我是什麼人？不但要引以為榮，更要把他發揚光大。鍾肯定原住民對自己族群的認同，也勉勵大家做人都不應該忘本。



苗栗縣政府22日舉辦原鄉部落段木香菇評鑑競賽宣傳記者會，包括鍾東錦、國民黨籍苗栗縣議員曾美露和鄭碧玉、民進黨籍苗栗縣議員許櫻萍、無黨籍苗栗縣議員楊文昌等人都到場出席。



鍾東錦指出，他在苗栗縣南庄鄉出生長大，南庄鄉有很多賽夏族的原住民，每次舉辦矮靈祭，幾乎所有賽夏族的原住民都會回到部落共襄盛舉，讓他相當感佩。因為人本來就是這樣，我來自哪裡？我是什麼人？不但要引以為榮，更要把他發揚光大。今年正逢矮靈祭十年一次的大祭，苗栗縣政府也會擴大舉辦各項活動。



鍾東錦提到，他從政前曾當過南庄鄉農會理事長，當時就知道原鄉部落所種植的段木香菇非常珍貴，通常都是有貴客來拜訪的時候，才會拿段木香菇入菜出來招待，因為段木香菇的價格很高，小小一包就要賣新台幣1200元，而且還常常供不應求，主因是段木香菇營養價值很高，富含豐富的維他命B群。



鍾東錦說，因為原鄉部落海拔較高，環境很適合種植段木香菇，因此苗栗縣政府這次才會舉辦這次評鑑競賽，希望能鼓勵原鄉部落多種植段木香菇，讓更多人認識來自苗栗原鄉的段木香菇的獨特魅力。