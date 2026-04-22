學生專家多挺投票權降至18歲　台官方盼審慎

內政委員會舉行“18歲公民權修法”公聽會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月22日電（記者 張穎齊）“立法院”內政委員會22日舉行“18歲公民權修法”公聽會，針對是否下修選舉權年齡，專家學者與學生代表多數都支持，而台官方各部會則表示須審慎評估，並尊重配合“憲政”與制度設計。



民進黨籍“立委”鍾佳濱表示，肯定青年與專家參與討論，雖各界立場未必一致，但討論本身即具價值。東吳大學法律系教授胡博硯則指出，現行20歲門檻並非無理，仍須回到“憲法”規範審慎處理。



“立法院”內政委員會22日舉行“18歲公民權修法”公聽會，輪值召委為中國國民黨籍“立委”廖先翔。與會者有台灣青年民主協會顧問律師何蔚慈、台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長張祐嘉、輔仁大學法律學院助理教授姚孟昌、東吳大學法律系教授胡博硯、律師黃帝穎、台灣青年民主協會理事長楊姿穎、高雄大學政治法律學系教授廖義銘、台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄、台北大學三峽校區學生會長陳昱仁、台北大學公行暨政策學系助理教授陳耀祥、政治大學學生會長陳昱靜、台灣青年思潮協會發起人何傑恩、台灣新文化青年協會共同發起人陳庭楚，以及相關部會代表。



“教育部”代表指出，降低選舉權年齡涉及整體選舉制度重大變革與社會共識凝聚，相關法制配套須視修法結果及適用期程而定，未來將配合主管機關推動政策規劃，並強化青年公民教育與參與機制。“法務部”代表表示，“憲法”第130條明定選舉權年齡為20歲，若未經“修憲”程序，僅透過修正選罷法恐涉及“違憲”疑義，應回歸“修憲”途徑處理。“中選會”則指出，若選舉權下修至18歲，將牽動選務作業，包括投票所設置、選舉人名冊編造與公告時程等，須預留制度銜接時間審慎推動。