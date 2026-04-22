綠營出身許忠信遞補李貞秀　今宣誓就職

民眾黨不分區“立委”許忠信宣誓就職。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月22日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨籍不分區“立委”李貞秀日前遭開除黨籍、喪失“立委”身份，22日由具綠營背景的成大法律系教授許忠信遞補，並在大法官尤伯祥監誓下宣誓就職。許忠信面對記者也侃侃而談，表示已準備好成為民眾黨超強戰力。他也說，自己的網路辦公室早已在運作、南部服務處也開始運作，助理這3個月也都在待命中。



民眾黨其餘7席“立委”陳清龍、蔡春綢、邱慧洳、洪毓祥、陳昭姿、劉書彬、王安祥全數到場祝賀許忠信就職，邱慧洳也稱許是超強戰力，而同樣出身綠營的陳昭姿則笑說自己與許是30年的好友了。



值得注意的是，李貞秀目前仍在爭取自己的民眾黨員、“立委”身份，22日一早8點就直接衝到“立法院長”是要找中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，但撲空，因此許忠信就職時，走廊兩側都多了幾位員警戒備維安，防止李貞秀突然現身鬧場，所幸最後未有鬧場情事。



許忠信現為民眾黨政策會副主任委員、成大法律系教授，他在2012年至2014年間擔任台聯黨不分區“立委”，2015年退出台聯，並分別於2018年、2022年兩度以無黨籍身分參選台南市長，但均落敗。許忠信於2023年加入民眾黨，並獲提名不分區“立委”，排名第16名。



陸配李貞秀擔任民眾黨不分區“立委”期間，爭議言論不斷，遭數百位民眾黨員具名檢舉，民眾黨創黨主席柯文哲曾找李懇談請辭事宜未果，並傳出李要求新台幣400萬元的“代價”，但遭李否認。民眾黨中評會13日經決議開鍘，開除李黨籍。“中選會”也註銷李“立委”身份，並公告由許忠信遞補。不過，李貞秀大鬧民眾黨戲碼還未結束，日前已就其黨籍問題向法院提出假處分。