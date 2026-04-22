軍購預算願減至8100億？綠黨團否認

民進黨團幹事長莊瑞雄（中）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月22日電（記者 張穎齊）“立法院”預計就新台幣1.25兆元軍購特別條例進行朝野協商，有媒體報導民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄鬆口願接受中國國民黨籍台中市長盧秀燕提的新台幣8100億元版本。莊瑞雄22日駁斥，相關報導完全錯誤，他從未表示同意8100億元方案，媒體不應斷章取義、造成誤導。



《中國時報》、《今日新聞》21日報導，“立法院”將於明天針對1.25兆元軍購特別條例進行朝野黨團協商，莊瑞雄鬆口表示“如果最終在野黨堅持8100億元規模，也可以再跟“行政院”討論，為22日的協商創造更多空間”，盼協商能有結論。盧秀燕表示，最重要的是維護台灣安全、增加防衛能力，若各政黨能夠和諧，雙方釋出善意，意見趨於一致，她覺得是一個好的發展。



民進黨“立法院”黨團22日在黨團辦公室召開輿情回應記者會，與會者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜、副書記長黃捷。



莊瑞雄表示，媒體報導流傳他“8100億元可以談”的說法，是媒體將發言去頭去尾後產生的誤解，自己原意是描述目前各版本差距，包括國民黨提出3500億元加碼、3800億元加碼，以及盧秀燕提出8100億元方案，“行政院”則為1.25兆元上限版本，並強調“1.25兆元可減N”仍具討論空間，但並未表示接受8100億元。



莊瑞雄指出，相關報導來自未實際採訪他的中時台中陳姓記者，他本人既未受訪、也不認識該記者，但後來中時的另外一位黃姓記者很敬業、有為他還原，不過他並未立場鬆動，與原意相去甚遠，事後已還原較完整脈絡，但仍有標題誤導情況。