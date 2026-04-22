浙台兩湖論壇今登場　許淑華低調不受訪

南投縣長許淑華（左）與杭州市副市長魯霞光。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月22日電（記者 方敬為）“2026第十八屆日月潭－西湖兩湖論壇”今天上午在日月潭伊達邵登場，中國國民黨籍南投縣長許淑華出席，並親自接待杭州市副市長魯霞光一行。照往例，許淑華會後通常接受媒體聯訪，今年原有相關規劃，但21日突發賴清德出訪非洲生變消息，挑起兩岸敏感神經，許淑華會後拒絕受訪，並一路帶領魯霞光快步離開會場，強調將由縣府新聞處提供新聞資料給媒體參考。



由杭州與南投兩地輪流舉辦的“兩湖論壇”，今年由南投縣政府主辦，22日上午9點舉辦主論壇活動，該論壇為國共領導人會談結束，大陸釋出10項惠台措施後，第一個兩岸城市交流活動，備受關注。



本屆論壇以“湖光延無限，攜手拓新程”為主題，強調南投、杭州情誼永續。受限於當前兩岸關係敏感，本屆論壇不開放媒體採訪，同時現場也有警方維安。主論壇上午11點結束，原先照慣例，許淑華在會後有安排受訪，但這次則帶領魯霞光快步離開會場，不接受媒體訪問。據瞭解，是因為賴清德出訪非洲生變消，挑起兩岸關係敏感神經，縣府採取低調行事。



針對論壇成果、賴清德出訪非洲生變、如何對接10項惠台措施等議題，許淑華均不予回應，強調將由縣府新聞處提供新聞資料給媒體參考。由於陸委會規定陸方官員不得接受媒體採訪，魯霞光主動退到許淑華身後，臉色凝重。隨後在主辦單位的安排下，與許淑華、南投縣副縣長王瑞德等人完成全體合影，宣告兩湖論壇主論壇落幕。下午則由“青年、觀光、文化、健康城市”等主題分論壇，分別小組活動，同樣未對外開放。