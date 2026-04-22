放寬美發芽馬鈴薯？綠黨團稱有三道把關

民進黨團書記長范雲（右）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月22日電（記者 張穎齊）針對台美對等貿易協定（ART）後，外界關注進口馬鈴薯檢驗標準是否鬆綁？甚至放行發芽的毒馬鈴薯成為薯條。民進黨“立法院”黨團書記長范雲22日強調，食品安全絕不打折，並提出“境外、邊境、上市後”三道把關機制，強調不會讓發芽馬鈴薯流入市面。



由於發芽馬鈴薯含有龍葵鹼（Solanine），濃度升高恐致中毒，過去台灣規定若進口馬鈴薯發芽須整批退運；但近期傳出未來改採“單顆剔除”方式，引發社會疑慮。中國國民黨“立法院”黨團質疑，這項政策恐為配合對美貿易而放寬標準，危及民眾食安。



民進黨“立法院”黨團22日在黨團辦公室召開輿情回應記者會，與會者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜、副書記長黃捷。



范雲表示，民進黨團立場一貫，食品安全絕對不會打折，外界說法多屬扭曲，目前制度已與國際接軌，並設有三道把關機制。



范雲說明，第一為“境外源頭管理”，發芽馬鈴薯不得出口；第二為“邊境檢驗”，進口時若發現發芽或腐爛，將整顆剔除，並由“農業部”與“衛福部”依規定檢驗，不符標準者退運或銷毀；第三為“上市後抽驗”，由“中央”與地方政府共同監督，確保產品符合一般食品安全標準。



范雲強調，不會有發芽馬鈴薯流入加工或消費市場，請大家告訴大家，避免錯誤訊息擴散。