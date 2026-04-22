塑膠袋加毒馬鈴薯之亂　藍批綠官只拚選舉

國民黨團召開“塑膠袋之亂未解，放任有毒馬鈴薯闖關，中央高官陪跑選舉，只顧選舉不顧民生”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月22日電（記者 張嘉文）針對民間塑膠袋缺乏、美國有毒的發芽馬鈴薯可能流入台灣等爭議，中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會批評，民進黨政府不僅消極處理，還一心只想著年底的縣市長選舉，頻繁動用行政資源參與地方行程，替特定參選人站台，就如選舉“國家隊”，嚴重破壞行政中立。



國民黨團書記長林沛祥強調，黨團提出兩項訴求，包括建立政務官行程與行政資源使用的公開透明機制，讓社會清楚區分公務與選舉活動；同時全面禁止政治人物及候選人進入校園從事與選舉相關活動，以維護教育中立。政府行政體系應為人民服務，而非成為任何政黨的選舉工具。



國民黨團今天召開“塑膠袋之亂未解，放任有毒馬鈴薯闖關，“中央”高官陪跑選舉，只顧選舉不顧民生”記者會，包括林沛祥、黨團首席副書記長許宇甄和副書記長王鴻薇等人出席。



林沛祥表示，近來民眾面對物價上漲、能源問題與國際局勢動盪等民生壓力，但政府似乎缺乏解決問題的能力，相較之下，各“部會”首長與政務官卻頻繁出席地方活動、替特定參選人站台，這種政策進度可以延後，但選舉行程絕對準時的亂象，代表了民進黨執政根本就把重心都放在經營選舉上。



林沛祥舉例說，如新北市“立委”蘇巧慧的地方行程，就有“交通部”前部長、現任中華郵政董事長王國材，與住都中心董事長花敬群陪同，令人質疑究竟是政策視察還是選舉助攻？