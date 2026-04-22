北高連線　綠派正妹主委拉抬選舉

左起，綠委黃捷、賴瑞隆。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月22日電（記者 張穎齊）民進黨2026台北市長人選持續難產，而高雄市長參選人、親賴、新潮流賴瑞隆聲量與亮眼程度也被質疑。民進黨派太陽花學運年輕美女“立委”吳沛憶爭取台北市黨部主委、“立委”黃捷爭取高雄市黨部主委。藉由年輕、女性與網路影響力，強化北高選戰動能。



湧言會的黃捷21日完成登記參選高雄市黨部主委，目前為同額競選。她隨即於22日在“立法院”舉行記者會力挺民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。黃捷登記參選高雄市黨部主委，被視為是高雄市長、英系陳其邁力挺。而吳沛憶也同樣是英系。



黃捷表示，自己將扮演後勤支援、整合溝通角色，成為選戰中的“啦啦隊長”，協助整合地方黨員與候選人，喚起支持者熱情，高雄隊已整隊出發，不分派系團結迎戰2026。



黃捷指出，自己在登記前已走訪高雄多數行政區，感受到基層對勝選的高度期待。未來黨部將作為候選人最強後盾，提供資源與整合平台，讓參選人能無後顧之憂投入選戰。



賴瑞隆則說，肯定黃捷為新世代優秀政治人物，認為黃捷接任黨部主委有助於凝聚年輕族群與網路聲量。高雄是民進黨最大地方黨部，角色關鍵，黃捷擔任主委可成為最強後援體系，協助自己全力衝刺市長選戰，並強調高雄隊將延續市政成果、爭取勝選。