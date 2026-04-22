被諷沒存在感　賴瑞隆嗆柯志恩去找鄭麗文

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月22日電（記者 張穎齊）民進黨高雄市長參選人賴瑞隆近期遭中國國民黨高雄市長參選人柯志恩諷刺啦啦隊比賴瑞隆有存在感，賴瑞隆更有被媒體評為“史上最弱人選”。賴瑞隆22日反擊，指柯志恩不必羨慕綠營有重量級人物站台，嗆柯身邊也有大咖，柯應該邀請國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁來站台，並說明清楚對高雄市民的利益立場。



民進黨籍湧言會“立委”黃捷21日完成登記參選民進黨高雄市黨部主委，並於22日在“立法院”舉行記者會力挺賴瑞隆。黃捷參選被視為高雄市長、英系陳其邁力挺。



記者問，未來是否由黃捷協助拉抬青年票、對抗國民黨攻勢？黃捷表示，高雄是民進黨重要執政城市，將全力協助賴瑞隆延續市政成果，對於柯志恩若有任何不利高雄的主張，民進黨一定會站出來捍衛地方利益。



針對柯志恩批評賴瑞隆頻找賴清德、蔡英文、陳其邁等人站台撐場，但賴瑞隆人在哪？被諷刺沒存在感。



賴瑞隆反擊，這些都是長期為台灣與高雄努力的重要政治人物，不是問題，反而應該檢視柯志恩自身立場，柯志恩過去在“立法院”多項投票與高雄利益相違，甚至支持爭議法案，質疑柯心是否在高雄？若柯連面對傅崐萁等黨內強勢人物都缺乏立場與勇氣，要如何捍衛高雄？



賴瑞隆強調，高雄過去已有選錯人的經驗，市民不會再被欺騙，未來選戰將回歸市政與價值，讓選民看清各方立場與行動。