李勝峯：綠拒陸惠台措施　民眾手中有選票

新黨副主席李勝峯接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月27日電（記者 張穎齊）針對大陸惠台10大措施，台灣商業總會日前結合觀光等七大公協會呼籲台官方接球，尚未獲正面回應。新黨副主席李勝峯接受中評社訪問分析，大陸善意仍會持續，民進黨即便不接招，人民心中已經接下，最終會透過2026選舉展現民意。



李勝峯表示，民進黨不是沒在怕產業反彈、大陸施壓，民進黨本就不講道理，也沒意義，大陸要開放紅利給台灣，台灣為何拒絕？也關乎美國對台政策，美國沒有養套就殺台灣，美方透過軍購與產業要求對台施壓，例如台積電投資等政策安排，都是養套殺。



李勝峯，出生於台南，政治大學三民主義研究所碩士，曾任“立委”、新黨創黨發起人之一、《疾風》總編輯，1993年代表新黨參選過台北縣長。



李勝峯向中評社說，大陸基於兩岸同胞情誼提供開放措施，大陸已是全球重要產業體系，兩岸關係如“同胞大哥伸手，小弟為何拒絕”？台灣拒絕是不合情理，導致失去講道理空間，最後只剩政治對抗，那就只能2026、2028選舉，槓到底，換掉民進黨。



李勝峯進一步表示，新黨長期主張兩岸一家人，兩岸經貿互動密切，台灣從大陸市場賺取龐大經濟利益，大陸並未要求平衡貿易逆差，因為左手口袋到右手口袋，中國人不計較。反觀美國與中國貿易則有逆差爭議，美方在農產品、產業政策與軍事裝備等面向，都持續對台施壓。



民進黨政府若不接10大惠台措施，大陸釋出的善意是否仍會延續？



李勝峯回應，陸方的善意一定會持續，民進黨不接招，但人民心中已經接下，未來民眾會逐步感受到變化，第一個轉變是台灣人民可能開始質疑美國是否可信？並思考民進黨是否具備處理兩岸關係能力？進而重新看待兩岸關係。



他表示，當人民感受到大陸是以“一家人”角度對待台灣，會逐漸改變認知，政策方向也可能因此產生轉變。



新黨在兩岸路線的角色與策略為何？



李勝峯表示，新黨會持續對社會進行說明與溝通，讓民眾理解兩岸和平的可能性，順著路走，反而可以迎風而上，“習鄭會”已展現一件事，就是和平可以透過對話創造。



最後，李勝峰強調，大陸願意與台灣在非敵對前提下互動，只要認同兩岸同屬一中、都是中國人，天下沒有不能談的事情，就不會走向戰爭，過去各界空談和平不如實際互動，未來應持續推動交流，創造穩定局勢。