吳成典：金馬四通大助益　兩岸骨肉不相殘

新黨主席吳成典接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月27日電（記者 張穎齊）國共領導人會晤後，大陸推出惠台10大措施，其中包括推動金門、馬祖“通水、通電、通氣、通橋”的“新四通”政策。曾任金門縣副縣長及“立委”的現任新黨主席吳成典接受中評社訪問分析，他一直都提倡金馬四通，這對地方發展有實質助益，兩岸應朝融合方向前進，骨肉不相殘。



吳成典強調，兩岸若不朝和平方向前進，難免走向戰爭，應透過協商避免衝突，讓兩岸關係持續向好發展。



吳成典表示，通水、通電、通氣、通橋其實過去就有討論，以前因故沒有完成，如今應該積極推動，小三通已上路，四通更是重要基礎建設。他舉例，目前金門已經實現通水，通電其實更簡單，可向大陸購電。



吳成典，出生於金門，美國凱斯西儲大學化學博士，歷任2屆“立委”、“國大代表”、金門縣副縣長、縣政顧問、新黨副秘書長、聯茂電子公司總經理、工研院材料所主任等。



“四通要不斷訴求，應該全部通通通！”吳成典說，大陸並沒有要破壞台灣，問題主要在於交流與互信不足，過去有“王永慶電廠”（台塑集團在大陸投資的福建漳州華陽電廠拉到離島）構想，但台灣政府仍採取補助方式自行發電，導致澎金馬地區電力每年虧損上百億元，各20、30億，若向大陸購電則無需補貼，尤其金門距離廈門近，就近買電更方便，對解決地方困境有實質幫助。



吳成典也向中評社說，觀察此次“習鄭會”，讓他感到驚訝，一開始沒有說一定會面成功，但大陸轉為主動邀請，顯示政策上有新的轉變，大陸沒有必要這麼急，卻在“習特會”前邀請，代表一定有重要考量，見面後也確實展現出不同氣氛。

