宋立彬：賴清德親美日、反中路線陷困境

國民黨籍高雄市議員宋立彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月23日電（記者 蔣繼平）賴清德訪問非洲唯一“邦交國”史瓦帝尼（斯威士蘭）生變。中國國民黨籍高雄市議員宋立彬向中評社表示，“賴政府”極度親美，無法與國際市場接軌，美國極度瘋狂到處引戰，導致國際社會信任赤字高，國際社會自動會去選邊站，根本不需要誰去施壓。台灣應該接納任何對己有利的市場，勇敢去面對。



賴清德原定22日出訪非洲史瓦帝尼，21日傍晚臨時宣布因專機航程途經的塞舌爾、毛里求斯及馬達加斯加三國取消飛航許可，決定暫緩出訪，台官方強調是因大陸打壓所致。



對此，宋立彬表示，台灣所面臨國際“外交”的困境，並不是衹有中國大陸的問題而已，有可能是賴清德自己的“親美、親日、反中”路線，在整個國際市場的機制下面，根本不吃香。甚至中國大陸都不用出手，各個國家自己都會選邊站。



中國大陸在非洲的“一帶一路”倡議已投資約1550億美元，是非洲最大的外國投資者，重點已從基建轉向關鍵礦產與綠能供應鏈。此外，截至2026年4月，非洲53國均已與中國大陸建交，僅史瓦帝尼維持與“中華民國”建交。



若以上述的現實環境來看，宋立彬表示，很明顯的“哪個市場大，就往哪邊靠攏！”譬如來講，這次飛航許可，經過任何一個對中國大陸友好的非洲國家，該國自己本身對於政策路線，自動就會選邊站，完全不用中國大陸去出手。



加上目前美國國際信任度差，宋立彬表示，美國接近瘋狂到處引戰，且正值中東戰火期間。台灣現況極端親美，可能中東國家也會對台灣有所提防。所以很多國際外交路線，國際市場上自動會去選邊站，路線從市場上去淘汰，就會產生外交困境。

